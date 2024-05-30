İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği yerde idrak edildi
İstanbul’un fethinin 571. Yıldönümü Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle idrak edildi.
İstanbul’un fethinin 571. Yıldönümü Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle idrak edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirilen programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve ilçe protokolü katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mehteran konserinin ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın fetih konulu söyleşisiyle devam etti.
Kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün İstanbul’un Fethi’nin 571. yılını kutlamak üzere bir araya geldik. Tabi ki İstanbul'un fethi İstanbul'da kutlanacak ama özellikle burada bu mekanda niye yapıyoruz? Çünkü o fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet burada vefat etti. Eğer onun hatırasını burada da yaşatmazsak İstanbul'un fethi ne anlama geliyor? Çağ açıp çağ kapatan ve teknolojinin en ileri boyutunu kullanan bir komutan, bir sultan, bir padişah olarak onu bilmezsek geleceğimizi de bilmeyiz. Biz hep neyi söylüyoruz; diyoruz ki tarihimizi bugünümüzü çok iyi anlayıp yorumlayacağız. Ama geleceğe dair de hayallerimiz, hedeflerimiz, ülkümüz, kızıl elmamız olacak. Dolayısıyla biz gelecek neslin yeni fetihler, yeni fatihler ortaya koyacağını ve asla bu milleti Şeyh Edebali'nin ifadesiyle ebed müddet hedefinden geri bırakmayacağız. Kıyamet sabahına kadar bu topraklarda bağımsız, hür bir devlet olarak yaşamak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise gerçekleştirdiği konuşmasında, “ Her meselede insanların söyleyeceği söz vardır. İfade edecekleri vardır. Ancak asıl olan insanın söylediğini yaşaması ve ona uygun bir hayat tarzı belirlemesidir. Bugün de Fatih'i fethi anlatmak üzere davet edilen Coşkun Hocamız, İstanbul'umuzun kültür müdürü. Tavrıyla, tutumuyla, fikriyle, kişiliğiyle Fatih'e yaraşır bir evlat. Bugünün ruhunu daha iyi anlayabilmemiz için programımıza katılan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba ise düzenlenen program için Başkan Büyükgöz’e teşekkür ederken, programa konuşmacı olarak katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise günün anlam ve önemine binaen gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bu içinde bulunduğumuz mekan bize hem tarihi özetliyor, hem hayatı özetliyor, hem istikbali özetliyor. 49 yaşında bir adam, benden 10 yaş daha genç bir adam, burada hayatının son saniyelerini yaşadı. Kim o adam? Fatih Sultan Mehmet. 29 senede 31 savaşa bizzat katılan bir adam. Uçakla mı gitti? Otomobille mi gitti? Ferrari'ye mi bindi? Atla at sırtında çoğu defa yürüyerek Trabzon Rum İmparatorluğu'yla savaşa gidiyor. Yanında Uzun Hasan'ın anası var. Elçi olarak gelmiş. Bir bakıyor. At bile yürümeyen yollar attan iniyor. 40 defa kuşatılmaya çalışılmış ancak kuşatılamamış bir şehri fetih ediyor. Terliyor, yürüyor, yoruluyor. Uzun Hasan’ın anası soruyor peki evladım Trabzon dediğin şehir nedir ki değer mi bir toprak parçası için bu kadar emeğe? Değer anacım diyor. Çünkü orası benim için sadece bir toprak parçası değil. Bizim derdimiz Allah rızası, bizim derdimiz adaletin her insana ulaşmasıdır. Zulme uğrayan bir insan, hakkı tanımayan bir insan varsa ben ondan mesulüm diyor. Bizim savaş tarihimizde bugün İsrail’in yaptığı zulüm, ikinci dünya savaşında yapılan zulümler yoktur. Dolayısıyla burada saatlerce anlatsam kelimelerin yetmeyeceği bir adamdır Fatih Sultan Mehmet Han” ifadelerine yer verdi.
Programda mehter takımı da katılımcılara konser verdi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.