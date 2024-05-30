Gürdesan’da anlaşma yok! Eylem devam ediyor

İŞVEREN FABRİKAYA GELDİ

Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan Gemi Makineleri fabrikasında çalışan 300 işçinin başlattığı iş bırakma eylemi üçüncü gününde. Eylemin üçüncü gününde fabrikaya gelen işveren işçilerin iş başı yapması için baskı yaparken, sendika ve işçiler arasında kurulan komite ile görüşme yapıldı. Görüşmede sonuç çıkmadı ve işçiler eylemlerini sürdürme kararı aldı. İşçileri eylemde yalnız bırakan Özçelik-İş Sendikası da fabrikaya gelerek işçi ile işverenin görüşmesine katıldı.

İŞÇİLERE BAĞIRDI

Özçelik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gürdesan fabrikasında Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı. Greve çıkılması planlanan 27 Mayıs’ta işveren ile anlaştığını duyuran Özçelik-İş Sendikası işçilere verilen zam ile ilgili net bir açıklama yapmadı. İşçiler saat ücretlerine yüzde 94 oranında zam gelmediğini öğrendiğinde eyleme başladı. Başlayan eylemin ikinci gününde işveren fabrikaya astığı duyurularla işçileri üretim yapmasını istedi. Ancak işverenler haklarını istedi ve üretime başlamadı. Bugün ise sabah saatlerinde fabrikaya gelen işveren işçilerin iş başı yapmasını istedi ve alanda işçilere bağırdı.

SONUÇ ÇIKMADI

Yapılan tartışmanın ardından Özçelik-İş yöneticileri ve işçilerden oluşan bir komite ile işveren arasında görüşme yapıldı. Ancak işveren iş başı yapmadan sözleşmede düzenleme yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine işçiler kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını söyleyerek iş başı yapmadı. Eylemlerine devam eden işçiler, talep ettikleri ücretlerin verilmemesi halinde üretim yapmaya devam etmeyeceklerini belirtti.