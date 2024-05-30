Gürdesan’da anlaşma yok! Eylem devam ediyor
Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan fabrikasında işçilerin iş bırakma eylemi üçüncü gününde. İşçilere iş başı yapması için bağıran işverene rağmen eylemlerini sürdüren işçiler, hakları olan ücretlerin verilmesini istiyor.
İŞVEREN FABRİKAYA GELDİ
Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan Gemi Makineleri fabrikasında çalışan 300 işçinin başlattığı iş bırakma eylemi üçüncü gününde. Eylemin üçüncü gününde fabrikaya gelen işveren işçilerin iş başı yapması için baskı yaparken, sendika ve işçiler arasında kurulan komite ile görüşme yapıldı. Görüşmede sonuç çıkmadı ve işçiler eylemlerini sürdürme kararı aldı. İşçileri eylemde yalnız bırakan Özçelik-İş Sendikası da fabrikaya gelerek işçi ile işverenin görüşmesine katıldı.
İŞÇİLERE BAĞIRDI
Özçelik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gürdesan fabrikasında Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı. Greve çıkılması planlanan 27 Mayıs’ta işveren ile anlaştığını duyuran Özçelik-İş Sendikası işçilere verilen zam ile ilgili net bir açıklama yapmadı. İşçiler saat ücretlerine yüzde 94 oranında zam gelmediğini öğrendiğinde eyleme başladı. Başlayan eylemin ikinci gününde işveren fabrikaya astığı duyurularla işçileri üretim yapmasını istedi. Ancak işverenler haklarını istedi ve üretime başlamadı. Bugün ise sabah saatlerinde fabrikaya gelen işveren işçilerin iş başı yapmasını istedi ve alanda işçilere bağırdı.
SONUÇ ÇIKMADI
Yapılan tartışmanın ardından Özçelik-İş yöneticileri ve işçilerden oluşan bir komite ile işveren arasında görüşme yapıldı. Ancak işveren iş başı yapmadan sözleşmede düzenleme yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine işçiler kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını söyleyerek iş başı yapmadı. Eylemlerine devam eden işçiler, talep ettikleri ücretlerin verilmemesi halinde üretim yapmaya devam etmeyeceklerini belirtti.
30 May 2024 - 14:42 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gölcüklü - Türkiye'deki sendika düzeni aynıdır işveren sendika ile anlaşır sendika balli kaymakli gelirleri cebe indirir sonra işçiye biz sizin için çalıştık uğraştık savaştık yalanını atar. Son sözleşmede lastik iş sendikası adeta Ford Otosan işçisinin maaşıyla eşitlendi ne oldu hiç birşey sendikacılar Audi arabalarıyla gezerken işçiler mesai yapıp biraz daha fazla kazanmak için uğraşır halde. Sendikacılar saltanat sürerken işçi evladını gezdirecek ne zaman nede para bulabiliyor. Artık Türkiye'de isimli sendikalar bile işverene teslim olmak zorunda kaldıysa çokta konuşmaya gerek yok. İşçi kesiminin Allah yardımcısı olsun. İmkanı olan limon satsın kıvırcık satsın su satsın ama kendini sermayeye teslim etmesin hele hele sendika agalarina hiç teslim etmesin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.